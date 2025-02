Barbeiro é morto a pedradas no centro de Breu Branco

Jadison Campos da Silva, de 29 anos, que trabalhava como barbeiro, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (10/02), na cidade de Breu Branco, no sudeste do Pará. O caso foi registrado no bairro Novo Horizonte, em uma praia artificial, na orla do município. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido atacada com pedradas. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima, que era conhecida como ‘Presilha Cabeleireiro’, teria sido morta após participar de um evento que ocorria na cidade. Os relatos iniciais são que Jadison foi atacado por vários homens. No entanto, não há mais detalhes sobre o que teria motivado as agressões. A vítima foi encontrada caída em uma calçada, com um bloquete de pedra sobre as costas, que teria sido usado no crime. Ele apresentava lesões na cabeça, que seriam provenientes dos golpes sofridos.

Diante do homicídio, a Polícia Militar foi acionada por moradores. A Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações sobre o crime. “A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Breu Branco trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Jadison Campos da Silva, 29 anos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicaram em nota.

Segundo a Polícia Científica, que esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo, após os procedimentos cabíveis, o corpo seria liberado para a família.