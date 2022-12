'Cavalinho' é suspeito de matar parceiro de bebida com tiro na cabeça no Marajó

Policiais militares de Salvaterra, no Marajó, estão à procura de Gledson Maurício Cardoso, conhecido como Cavalinho. Ele é suspeito de assassinar, com um tiro na cabeça, Nazareno Martins dos Santos, o “Tio Naza”. O crime ocorreu durante o jogo entre Brasil e Camarões, na sexta-feira (2), pela Copa do Mundo. As informações são portal Notícia Marajó.

O titular do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, informou que o crime aconteceu no local conhecido como Invasão da Loura, na ocupação São Veríssimo, onde Cavalinho e Tio Naza estavam bebendo juntos.

As informações iniciais indicam que, após um desentendimento, por motivos ainda desconhecidos, Cavalinho sacou um revólver calibre 38 e atirou contra a cabeça de Tio Naza. Ele ainda foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu no hospital. O suspeito fugiu após o crime.

Os militares seguem as buscas e contam com o apoio da população com informações que possam revelar o paradeiro de "Cavalinho".

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.