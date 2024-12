Catador de latinhas é encontrado morto em praça no Pará

O catador de latinhas Gilberto Cruz da Silva, conhecido como “Batoré”, foi encontrado morto na área da praça do Mercado, na rua Castelo Branco, em Abel Figueiredo, no sudeste paraense, na manhã desta segunda-feira (23).

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima saiu de casa antes do amanhecer, por volta das 5 horas, com o objetivo de catar latinhas de alumínio. Pouco tempo depois, por volta das 7 horas, foi encontrada pela Polícia Militar já sem vida, com uma lesão na cabeça, que não foi detalhada.

Vítima apresentava uma lesão na cabeça, cujos detalhes do ferimento não foram divulgados. (Reprodução/ site/ Correio de Carajás)

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer o que ​aconteceu. A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Os peritos coletaram vestígios que deverão ajudar nas investigações. Até o momento, não há maiores detalhes acerca do caso.