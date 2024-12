‘Espeto’ é morto a tiros em barraca de lanches no centro de Uruará

O comerciante Cleiton Veras, mais conhecido como “Espeto”, foi morto com vários tiros próximo ao Mercado Municipal, no centro de Uruará, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na sexta-feira (20/12), quando a vítima estava próxima a uma barraca de venda de lanches e foi baleada por dois homens armados. Cleiton morreu no local.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante a manhã, no local onde a vítima trabalhava. Cleiton não teria percebido a aproximação dos suspeitos, que o abordaram e depois fizeram ao menos três disparos de arma de fogo contra o comerciante. A vítima ainda ficou viva, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de uma ambulância socorrista chegar.

A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área. A Polícia Civil também foi a cena do crime para colher as informações que auxiliem na investigação sobre o caso. Os moradores informaram que a dupla de suspeitos fugiu logo após o crime e não foi possível reconhecer os autores dos disparos. Várias cápsulas de munições ficaram espalhadas perto do corpo da vítima e foram recolhidas para passarem por análise.

Conforme a Polícia Militar, Cleiton já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, não é possível informar se a vida pregressa da vítima tinha ligação com o crime. As testemunhas relataram que o homem já vendia lanches há algum tempo no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e as investigações sobre o crime já estão sendo realizadas.