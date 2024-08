Castanhal: PRF apreende 50 kg de skunk escondidos em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na tarde de quinta (15), 50 kg de substância análoga ao skunk, durante abordagem a um veículo em frente a Unidade Operacional (UOP) da PRF, localizado no quilômetro 53 da BR-316, em Castanhal, nordeste paraense.

De acordo com informações divulgadas pela PRF, a substância foi encontrada em um Renault Clio na cor prata. Os agentes da polícia perceberam uma irregularidade no assoalho do veículo, o que revelou um fundo falso onde foram encontrados 49 tabletes de substância análoga ao skunk, um total de 50 kg de droga.

O nome do condutor do veículo não foi divulgado pela PRF. Mas ainda conforme as informações da polícia, o homem foi preso, e junto com os entorpecentes, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do centro de Castanhal para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil de Castanhal e aguarda mais informações sobre a prisão do motorista do veículo.