PRF apreende 74 m³ de madeira ilegal em Castanhal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 74 metros cúbicos de madeira serrada transportados ilegalmente em um caminhão, em Castanhal, no nordeste do Pará. A ação aconteceu na quinta-feira (29), durante fiscalização no quilômetro 53 da BR-316.

Por volta das 21h, durante a fiscalização de veículos de carga, uma equipe da PRF abordou um caminhão que transportava 33,5 metros cúbicos de madeira serrada. Durante os procedimentos de fiscalização e inspeção da carga, foi constatado que a Guia Florestal (GF) apresentada pelo condutor era falsa.

VEJA MAIS

Um pouco mais tarde, por volta das 22h50, a PRF abordou outro caminhão transportando 40,5 metros cúbicos de madeira serrada. Novamente, ao realizar a fiscalização e inspeção da carga, foi identificado que a GF apresentada também era falsa.

Diante dos fatos, as cargas foram apreendidas e encaminhadas às autoridades ambientais competentes. Os condutores assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer em juízo quando convocados, em tese, por crime ambiental.