PRF apreende dez toras de madeira ilegal, em São Miguel do Guamá, nordeste paraense

Na madrugada desta sexta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dez toras de madeira sendo transportados ilegalmente, durante fiscalização no quilômetro 323 da BR-010, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense.

Em torno de 1h da manhã, uma equipe da PRF abordou um caminhão que transportava 59 m³ de madeira em toras. Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor não apresentou nenhum documento de comprovação da legalidade da carga.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e encaminhada ao órgão ambiental competente. Ainda, o motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e assumiu o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado, em princípio, por crime ambiental.