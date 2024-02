PRF apreende aparelhos eletrônicos transportados ilegalmente, em Trairão/PA

Na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de combate ao crime no quilômetro 635 da BR-163, apreendeu diversos aparelhos eletrônicos contrabandeados, em Trairão, localizado no Sudoeste paraense.

Por volta das 10h45, durante fiscalização de rotina, a equipe abordou um ônibus interestadual que fazia o itinerário Sinop/MT – Santarém/PA.

Durante o procedimento de fiscalização do bagageiro do ônibus, foi constatado que uma caixa que estava sendo despachada estava em divergência de peso e quantidade do que estava declarado em nota fiscal que era de 10 (dez) acessórios para celular.

Ao verificar o conteúdo da caixa, os agentes econtraram 10 (dez) aparelhos celulares importados e 30 (trinta) acessórios eletrônicos para celulares e informática. Os celulares tinham em seus rótulos marcações em idiomas estrangeiros, o que demonstrou que não tiveram o devido processo de nacionalização, bem como, o devido pagamento regular de seus impostos. Os demais aparelhos foram importados de maneira regular, porém, não estavam declarados na nota fiscal.

Após finalizada a abordagem, toda a mercadoria ilegal apreendida foi encaminhada a Receita Federal, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, a princípio, pelo crime de descaminho.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)