Caso Yasmin: Polícia segue com investigação para definir causa da morte de influencer

A morte da influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, completou um mês nesta quarta-feira (12). Nesta semana, a polícia voltou a convocar as testemunhas para prestar depoimento, no intuito de esclarecer o caso, que permanece envolto em mistério e cujo inquérito agora entrou em sigilo de Justiça, intensificando ainda mais a restrição às informações levantadas até o momento.

Yasmin Macedo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30 em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe de Yasmin, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para fazer xixi e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na lancha.