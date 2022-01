​Caso Yasmin: mãe da jovem fala sobre suposto relacionamento da filha com o dono da embarcação

A mãe da influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, a professora Eliene Fontes, revelou à reportagem de O LIBERAL que, através de amigas da filha, teve conhecimento sobre um suposto relacionamento amoroso que a jovem estaria mantendo com o empresário e suspeito no caso da morte de Yasmin, Lucas Magalhães de Souza.

Nas redes sociais, ​Yasmin​ publicava momentos ao lado do rapaz.​ ​​“Ela falava muito com o Lucas, inclusive estão encobrindo que eles dois estariam tendo um relacionamento. Nós sabemos que ele sempre foi uma pessoa de ficar com várias no mesmo lugar”, denunciou. “Para mim, a Yasmin dizia que não estava com ele. Mas, para as amigas, elas já me confirmaram que ela estava, sim, tendo um relacionamento com o Lucas. Então, ela falava muito bem do Lucas, da Daiane, da Dielle, da Bárbara (Ramos)”, relembrou.

S​obre não ter conhecimento do suposto relacionamento entre Yasmin e Lucas, Eliene afirmou: “Antes dela me falar sobre esse suposto relacionamento, que na verdade quem me falou foram as amigas, ela me contava que ele tinha várias ficantes e que todas elas sabiam uma da outra. Eu sempre proibi que ela se envolvesse com ele e sempre pedi que ela não fizesse isso, com medo de briga, de confusão​".

"​Acredito que, por isso, ela não me contou. Mas, segundo informações de amigas, eles estavam tendo, sim, um relacionamento e ele negou isso na delegacia”, ​confirmou​ Eliene, ao acrescentar que foi através da amiga Bárbara Ramos que Yasmin conheceu, há cerca de quatro meses, todos os outros amigos que estavam na lancha, inclusive Lucas Magalhães, dono da embarcação.

​A reportagem entrou em contato com a defesa de Lucas Magalhães e aguarda retorno​​​.​