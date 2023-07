​Caso Yasmin: Lucas Magalhães é flagrado novamente se divertindo em Salinas

Lucas Magalhães de Souza, apontado como principal responsável pela morte da influencer Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo no crime que ficou conhecido como Caso Yasmin, foi flagrado novamente se divertindo, rodeado de amigos, em Salinas. O vídeo em que ele aparece foi publicado neste sábado (29) pelo perfil “Justiça por Yasmin”, administrado pela mãe da vítima no Instagram, e teria sido registrado na última sexta-feira (28).

Segundo o advogado Madson Nogueira, que trabalha na defesa da família da vítima, as imagens provam que Lucas Magalhães vem descumprindo reiteradamente as medidas cautelares estabelecidas pela Justiça, desde que foi solto, em março deste ano.

VEJA MAIS

Somente neste mês de julho, essa teria sido a segunda vez do rapaz na praia. Além disso, recentemente, fora dos horários permitidos pela Justiça, dentre outras determinações, Lucas teria participado de um churrasco, na casa de um amigo, e uma festa na marina que pertence à família dele, em Belém, e de onde saiu o passeio de lancha que terminou com a morte de Yasmin. Procurada pela reportagem, a defesa do empresário ainda não se manifestou.

Madson Nogueira explica que a liberdade de Lucas foi concedida por meio de habeas corpus, com medidas cautelares impostas. Conforme as condições estabelecidas, o rapaz não pode se aproximar de familiares da vítima nem testemunhas do processo, nem ingerir bebida alcoólica. Ele também precisa se recolher diariamente entre 22h e 6h da manhã. Aos finais de semana e feriados, precisa ficar na casa dele. As medidas determinam ainda que Lucas não pode se ausentar da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial.​​

“A liberdade do Lucas não foi concedida totalmente. Foi concedida com restrições. Ele brinca com o Poder Judiciário e não faz segredo. Está nas redes sociais, nos stories dos amigos dele”, afirmou o Madson Nogueira. “Esses fatos já foram informados no processo e eu pedi a prisão preventiva dele pela quebra das medidas”, explicou.