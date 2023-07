Caso Yasmin: Lucas Magalhães é visto em Salinas e família da jovem faz desabafo

O empresário Lucas Magalhães, que responde a um processo pela responsabilidade da morte da jovem Yasmin Macêdo, em dezembro de 2021, foi visto e fotografado transitando pelo município de Salinópolis. A equipe de reportagem entrou em contato com o advogado de Lucas, Francelino Neto, que garantiu que seu cliente não está descumprindo nenhuma medida cautelar.

A foto do empresário foi exposta nas redes sociais @justiçaporyasmin, onde o pai da jovem faz um desabafo de revolta diante da situação. O texto começa "Há 1 ano, 7 meses e 12 dias atrás esse cidadão se encharcou de bebidas, pilotou uma lancha super lotada sem coletes salva vidas,sem permissão para pilotar a lancha,armado,disparando tiros para o alto. Pela lei,pelo laudo da marinha,inquérito policial,desembargadores, juíza, ele foi o responsável por uma morte. Homicídio por dolo eventual. Ele não se importou com as consequências da sua irresponsabilidade. A festa e a vida continuaram, mesmo após ter obstruído provas, cheio de deboche e fazendo graça com a cara das autoridades. Não se importa com nada,com a dor dos pais,familiares e amigos. Narcisista".

VEJA MAIS

O advogado de Lucas explica que o registro da foto do empresário é de uma sexta-feira, não disse qual sexta, e que não existe impedimento de Lucas transitar pela cidade de praia. Francelino diz que seu cliente vem cumprindo todas as medidas cautelares impostas pela justiça, em março deste ano, quando Lucas foi solto por meio de habeas corpus.



Entre as medidas, o advogado cita que Lucas comparece mensalmente na justiça para assinar e justificar as atividades, ele não pode se ausentar da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial, não pode ter contato com pessoas determinadas em decisão judicial, não pode ingerir bebida alcóolica, precisa se recolher diariamente entre 22h às 6h da manhã e aos finais de semana precisa ficar em domicílio (sem exposição).

Ainda de acordo com o advogado, a justiça concedeu a liberação de Lucas por considerar a prisão desnecessária. "O Lucas é empresário, trabalha e está cumprindo tudo o que foi determinado pela justiça", pontua o advogado.

A família de Yasmin quer que o caso vá a júri popular, mas a defesa do empresário já recorreu e não tem informações sobre quando o caso será julgado.

Ainda de acordo com o desabafo nas redes sociais, "Eu e as pessoas que amam a Yasmin não desistiremos nunca. Ele pode meter todos os recursos que desejar tentando se livrar do júri popular e possivelmente da sua condenação,mas uma hora esses recursos chegam ao fim e o dia dele chegará. Deus é justo. Hoje,estamos eu,pai da Yasmin, familiares e amigos condenados ao sofrimento enquanto ele está sendo feliz,mas o mundo é uma roda gigante.

Ele nos tirou o direito de vermos nossa filha se formando,se casando e nos dando nossos netos, mas nós,para honrar o nome dela e a imagem que ele mesmo quis denegrir,iremos lutar até o fim das nossas vidas por justiça. Essa justiça lenta,cheia de falhas...sim,a gente ainda tem fé que ela vai chegar", escreve o pai da jovem.