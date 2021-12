Caso Yasmin: exames de gravidez e sexológico devem sair esta semana, estima advogado

Os exames solicitados pela família da influenciadora Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, devem ser divulgados nesta semana, conforme estima o advogado Luiz Araújo. Segundo o magistrado, foram solicitados os exames de gravidez, sexológico, de alcoolemia e toxicológico. "Pela repercussão, estão dando uma atenção especial ao caso e imagino que essa semana saiam os resultados. A gente está na expectativa", relatou, em uma entrevista ao O Liberal, nesta segunda-feira (27).

O advogado revelou ainda que pediu, na última semana, uma perícia na lancha e no celular da jovem. Na última quarta-feira (22), o dr. Luiz Araújo também enviou uma petição à Polícia Civil, requerendo um pedido de reconstituição do caso. "Tudo que pedi eles estão analisando ainda. A reconstituição provavelmente vão fazer, mas oficialmente ainda não se manifestaram", avalia.

Ainda conforme o advogado, as oitivas continuam e diversas testemunhas foram ouvidas. Os depoimentos devem continuar ao longo desta semana. "A investigação está bastante avançada e não tenho dúvidas de que a Polícia vai chegar na elucidação desse caso", concluiu o advogado.

A reportagem entrou em contato com o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) sobre a previsão de liberação dos laudos e aguarda posicionamento.

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, desapareceu por volta de 22h30 da noite do dia 12 de dezembro, após participar de um passeio de lancha pelo rio Maguari, em Belém, a convite do empresário Lucas Magalhães de Souza, proprietário e condutor da embarcação. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira (13), em Icoaraci.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, Yasmin foi encontrada por mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF), a aproximadamente 11 metros de profundidade. Várias testemunhas já foram ouvidas, diferentes versões foram apresentadas, o que faz com que o caso ainda seja rodeado de mistérios.

As informações sobre como a vítima caiu da embarcação e não foi vista pelos outros ocupantes ainda são levantadas pela PC. Apenas o resultado de um exame necroscópico, já solicitado pelas autoridades policiais, deverá indicar a causa exata da morte de Yasmin.