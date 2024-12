Caso Kellen Thaynara: celular apreendido é fundamental para a investigação, diz advogado

A apreensão e perícia do celular de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, encontrada morta após um passeio de lancha pela ilha do Combu, serão fundamentais no esclarecimento das circunstâncias que envolveram sua morte. Segundo Magno Souza, advogado da família da jovem, o dispositivo pode conter informações importantes para confrontar os depoimentos das pessoas que estavam no passeio.

Desde o ocorrido, a polícia encaminhou o aparelho à Polícia Científica para análise. O advogado explicou que a investigação busca identificar possíveis indícios de coação, ameaças ou conflitos que possam ter ocorrido durante o passeio.

“A polícia busca detalhes. Ela vai a todo tempo confrontar os depoimentos, colher provas do que realmente eles estão falando é verdade. A polícia busca no celular saber se a Kellen Thaynara mandou mensagem para alguém dizendo que estava sendo oprimida na lancha, se estava sendo ameaçada pela pessoa que a convidou, se foi intimidada, obrigada por alguém a estar presente na lancha, se estava em algum tipo de conflito com eles que ali se encontravam, se houve desentendimento com alguém ali e se, por esse motivo, acabaram jogando ela na água”, afirmou Magno Souza.