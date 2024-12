Caso Kellen Thaynara: testemunhas serão convocadas novamente, afirma advogado

Em conversa com a reportagem do Grupo Liberal na tarde desta quarta-feira (18), o advogado Magno Souza, que representa a família de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, afirmou que as testemunhas relacionadas à morte da jovem serão chamadas novamente para prestar depoimentos à Polícia Civil. Kellen morreu após participar de um passeio de lancha pela ilha do Combu na última segunda-feira (16), e seu corpo foi encontrado na terça-feira (17).

De acordo com Magno, a reconvocação das cinco pessoas que já haviam prestado depoimento no mesmo dia em que o corpo foi localizado é parte do processo investigativo. “Isso é certo de acontecer, porém acredito que a autoridade policial não vá demorar para fazer as convocações”, disse o advogado, ao acrescentar que podem haver novas convocações conforme o avanço das investigações.

Advogado Magno Souza trabalha na defesa da família da vítima. (Arquivo pessoal)

O objetivo dos novos depoimentos é confrontar informações e esclarecer possíveis lacunas ou contradições nos relatos iniciais. “Quando a autoridade policial identifica que algo não foi mencionado, ela chama novamente para cruzar as informações. Se houver contradições significantes, a polícia pode representar pela prisão preventiva de todos que eventualmente mentiram ou tentaram ocultar fatos”, explicou Magno.

Sobre a possibilidade de prisões preventivas, o advogado detalhou que a medida pode ser solicitada caso fique demonstrada a tentativa de ocultar informações relevantes. “O juiz pode determinar a prisão entendendo que a pessoa, em liberdade, atrapalha as investigações. É uma questão de Conveniência da Instrução Penal (bom andamento processual)", esclareceu.

RELEMBRE O CASO

O corpo da jovem Kellen T​haynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, foi encontrado na manhã de terça-feira (17), por volta das 8h30, na baía do Guajará, próximo à ilha das Onças, em Barcarena, na Grande Belém. A jovem, que trabalhava como consultora de vendas em uma concessionária no bairro da Sacramenta, estava desaparecida desde a noite de segunda-feira (16), após participar de um p​asseio de lancha na companhia de outras cinco pessoas. Entre os participantes estavam Paulo Sérgio Bento Cardoso, dono da lancha; Brena Roberta; Stefanie Jardim Castro; Bruno Henrique, conhecido da vítima; e Herison Quaresma Passos, que pilotava a embarcação no momento do ocorrido. A reportagem deixa aberto o espaço para posicionamento dos citados.



Segundo o Corpo de Bombeiros, pescadores foram os responsáveis por localizar o corpo da jovem. Equipes do Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros (GMAF) foram ao local para realizar a remoção e encaminhamento do corpo à Polícia Científica do Pará (PCEPA), responsável por realizar exames e perícias, inclusive da embarcação, que irão ajudar nas investigações da Polícia Civil. O celular de Kellen foi apreendido e encaminhado à perícia.