Caso juíza Monica de Oliveira: corpo da magistrada está sendo velado na manhã desta quinta (19)

O corpo da juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, encontrada morta dentro do carro na última terça-feira (17), está sendo velado na manhã desta quinta (19), no município de Campina Grande, na Paraíba. No final da tarde, o corpo seguirá para o Cemitério São Joaquim, em Barra de Santana (PB), onde a magistrada será enterrada.

O velório teve início a partir das 7h, na capela mortuária do Campo Santo da Paz, em Campina Grande. Em seguida, haverá a segunda parte da cerimônia, na Câmara Municipal de Vereadores de Barra de Santana. O corpo da juíza saiu de Belém às 17h de quarta-feira (18), em um voo com destino a Recife (PE), e de lá foi para a Paraíba. O marido dela, o juiz João Augusto, viajou para acompanhar os ritos.

Já o sepultamento está marcado para às 17h, no Cemitério São Joaquim, também em Barra de Santana, terra natal da magistrada e onde os pais dela estão enterrados. Segundo a sobrinha da juíza, Monique Andrade, imagens da câmera de segurança da garagem do prédio, onde o corpo foi encontrado pelo juiz João Augusto, apontam para um suicídio.