Caso Amanda: pai de menina morta no Marajó diz que prestou depoimento na delegacia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pai de Amanda Ribeiro, de 10 anos, encontrada morta no último sábado (11), em Anajás, no Marajó, pedindo para que o deixem em paz e parem de inventar informações sobre uma suposta dívida na qual ele estaria envolvido. Identificado como Anderclei Sobrinho, o homem diz que prestou depoimento na delegacia logo após enterrar a filha.

"Parem com isso... Deixa eu sofrer meu luto em paz! Porque eu tô sofrendo. Vocês tão me acusando de uma coisa, falando umas coisa aí que eu tô demais sofrendo. Vocês parem, me deixem em paz, que eu sofro demais. Pedi minha filha. Me chamaram na delegacia para depor. Tenho problema de ansiedade", disse, no vídeo.

Entenda o caso

Amanda Ribeiro tinha 10 anos e desapareceu na terça-feira (7), após se perder. Ela vagou pelas ruas da cidade de Anajás até não ser mais vista. O corpo dela foi encontrado no sábado (11), amarrado debaixo de um trapiche e com sinais de mutilações. O corpo da criança foi submetido a perícias para elucidar outros pontos, como confirmação de que ela tenha sofrido violência sexual.

Os suspeitos serão interrogados para tentar elucidar o caso definitivamente, explicando se havia mais pessoas envolvidas no crime que chocou a pequena cidade da região do Marajó. Helder elogiou o trabalho dos policiais. Nesta segunda, familiares e amigos da família de Amanda previam uma manifestação contra a violência sofrida pela criança.

Esta matéria está em atualização!