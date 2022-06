Caso Amanda: ‘Loro’ é preso como um dos suspeitos de envolvimento no crime

Jobson da Silva Miranda, conhecido como "Loro", preso pela Polícia Civil no domingo (12), por suspeita de ser um dos envolvidos na morte da menina Amanda Ribeiro, de 10 anos, foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição do Poder Judiciário..A criança desapareceu no último dia 7 de junho, no município de Anajás, no Arquipélago do Marajó. Ela teria sido brutalmente assassinada por conta do envolvimento do pai dela com o tráfico de drogas.

Uma menor de idade, que também admitiu a participação, foi apreendida. Ela foi encaminhada aos órgãos responsáveis. Os dois foram transportados para Belém em aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Outro envolvido no caso, Josuel dos Santos Gomes, reagiu à ação dos agentes de segurança no momento da prisão e morreu no enfrentamento.

Ação imediata - O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, acompanhou o traslado dos envolvidos à capital e falou sobre a importância da ação imediata dos órgãos de segurança do Pará na elucidação do caso. "Esta foi uma investigação em conjunto. Conseguimos atuar de forma célere, identificando os envolvidos que, inclusive, confessaram participação no crime", informou Walter Resende.

Ainda segundo o delegado-geral, o trabalho de investigação vai prosseguir. "Os fatos estão sendo devidamente esclarecidos. Esperamos, no mais curto espaço de tempo, prender os outros envolvidos. A motivação do crime está sendo investigada. Ao final do inquérito vamos esclarecer de forma objetiva o que ocorreu no município de Anajás", acrescentou