Casarão antigo é consumido pelo fogo em Marabá

​Um antigo casarão foi destruído pelo fogo, na manhã desta segunda-feira (4), na travessa 13 de Maio, bairro Marabá Pioneira, em Marabá, no sudeste do Pará. Não há relatos sobre vítimas no local do incêndio. Os primeiros sinais das chamas surgiram por volta das 9h30. Com informações do site Debate Carajás.

Testemunhas contaram que o prédio em chamas já abrigou por vários anos um antigo cartório em Marabá. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local do sinistro. Não existem notícias das causas que levaram o prédio histórico a pegar fogo. Conforme os vizinhos, o pequeno edifício pertence aos herdeiros da família Santis, em Marabá.

O fogaréu chamou a atenção do maior centro comercial da cidade. A altura das labaredas impediu qualquer tentativa de se debelar o fogo sem a ajuda dos ​b​ombeiros. As chamas atingiram o andar superior e destruíram o telhado da casa. Com a chegada da Brigada de Combate a Incêndio o fogo foi controlado por volta de 10h.