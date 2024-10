Casal suspeito de utilizar receitas falsas para comprar anabolizantes é preso pela Polícia

Um casal foi preso na manhã desta quinta-feira (31/10) no momento em que compravam anabolizantes com receitas falsas em uma farmácia de Belém. Agentes da Seccional Urbana da Pedreira da Polícia Civil (PC) flagraram o casal que comprava os injetáveis pela internet e os retirava em uma farmácia no bairro da Pedreira.

Segundo as investigações da PC, os detidos utilizavam carimbos de médicos para falsificar os atestados e comprar os medicamentos. Os profissionais de saúde que tiveram os dados usados pelo casal não tinham conhecimento do crime.

O caso começou a ser investigado após uma médica ginecologista descobrir que os suspeitos estavam utilizando seu carimbo para comprar os anabolizantes. A profissional denunciou a situação na Seccional da Pedreira, onde os policiais começaram a investigar o caso.

Os dois alvos foram presos durante a manhã, no momento exato em que estavam comprando mais medicamentos. Eles foram flagrados com diversas caixas e ampolas com eles, o material foi apreendido e encaminhado para a perícia.

"Os autuados irão responder pelos crimes de falsidade de documento particular, uso de documento falso, ter depósito de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais falsificados sem registro do órgão de vigilância sanitária e receptação culposa de motocicleta furtada", declarou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.