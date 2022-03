Casal flagrado com criança em motel de Santarém é conduzido à delegacia

Um casal foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) por uma guarnição da Polícia Militar, nesta segunda-feira(14) após ser flagrado dentro de um motel com uma criança, de aproximadamente 9 anos, em Santarém.

VEJA MAIS

De acordo com informações da Polícia Militar, foi feita uma denúncia sobre a presença de uma criança no estabelecimento. Ao ser flagrado, o homem alegou ter um relacionamento amoroso com a mãe da criança e que não sabia que ela levaria o menor para o encontro deles.

Ainda de acordo com informações repassadas para a PM pelo homem, o encontro foi marcado para que o casal se acertasse, já que a mulher estaria grávida. A criança estava fora do quarto, mas dentro do estabelecimento.

Os dois envolvidos e a criança foram levados para a Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Após prestar esclarecimentos, o casal deve ser liberado, mas vão responder procedimento por submeterem a criança à constrangimento.