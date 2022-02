Tamanduá invade suíte de motel em Santarém e assusta funcionários; vídeo

Os motéis em geral são usados para experiências intensas entre seres humanos, mas nesta sexta-feira (11), em Santarém, no oeste do Pará, foi diferente. A experiência foi com o reino animal. Isso porque um tamanduá foi encontrado tranquilo em uma suíte de um motel do município. O fato assustou os funcionários, por se tratar de um animal raro de se ver na área urbana.

Os funcionários acionaram o 4º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), que fez o resgate do animal e posteriormente a soltura em uma área de mata próximo ao Juá.

VEJA MAIS

O cabo do 4°GBM, Júlio César Galúcio participou do resgate e contou que o animal não representa perigo.“Ele estava calmo, parado em um dos cantos do quarto. O resgate foi tranquilo”, contou.

Até o momento não se sabe como o bichinho foi parar lá, existem várias especulações, uma delas é a certeza de que ele devia está procurando novas aventuras na cidade.