Tamanduá é resgatado e devolvido à natureza, em Porto de Moz

Moradores da cidade de Porto de Moz, no sudoeste do Pará, receberam uma visita um tanto inesperada, na quarta-feira (4). Um tamanduá-mirim foi encontrado por populares em cima de um tronco, o motivo seria a tentativa do animal de fugir de predadores.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) do município foi enviada ao local após ser acionada pelos comunitários e fizeram o resgate do animal que estava no bairro Maturu.

Logo após o resgate a equipe seguiu para um ponto mais afastado da cidade e devolveu a espécime ao seu habitat natural.

Tamanduá-mirim: Longe de casa

Moradores acreditam que o tamanduá foi parar no local durante a sua “natação matinal” quando teve que subir no tronco para fugir de um predador.

Não muito longe, no município de Altamira, outro tamanduá também chamou atenção dos moradores na orla da cidade no ano passado, na ocasião o mamífero foi resgatado pelo corpo de bombeiros.

Apesar de inofensivo, o ideal ao encontrar um tamanduá é manter distância e chamar os órgãos de segurança ou meio ambiente para realizarem o resgate.