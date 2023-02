Casal envolvido na morte dos irmãos 'Tucura' e 'Tucurinha', em Ourém, é preso em Paragominas

Antônio Denilson Batista Pereira, suspeito de assassinar os irmãos Elison Nascimento Rodrigues e Emerson Renê Nascimento Rodrigues (apelidados de 'Tucura' e 'Tucurinha', respectivamente) na madrugada de segunda-feira, 20, em Ourém, foi preso ainda ontem, junto com a esposa, Neuciane Lima Nascimento, após uma sucessão de fugas. Ferido por causa de um espancamento que sofreu após a matar os irmãos, Antônio buscava socorro médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, quando foi localizado e preso com Neuciane.

O caso começou na madrugada de ontem, quando os irmãos Elison e Emerson estavam na Orla da cidade de Ourém, por volta das 3h, e Antônio Denilson se aproximou de ambos, atirando contra Elison. Na tentativa de proteger o irmão, Emerson também foi atingido pelos disparos. Ambos morreram no local e a esposa de Emerson, Joana D'Arc Paracampos foi atingida de raspão no pescoço por um dos tiros.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Pará (PC), o crime foi motivado por ciúme de Antônio em relação à sua esposa, Neuciane, e a vítima Elison.

O relatório policial conta que, após os assassinatos, Antônio chegou a ser violentamente agredido por moradores, mas conseguiu escapar. Com a esposa, Neuciane, ele fugiu para outro município. A polícia conseguiu rastrear a passagem do casal pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, poucas horas depois, por volta das 4h40. No local, foram recolhidas as imagens das câmeras de segurança que mostram a chegada do casal e os prontuários de atendimento.

Em seguida, a polícia se deslocou para a cidade de Castanhal e, ao consultar o registro de pacientes da UPA, descobriu que Antônio foi atendido por volta do meio-dia. No local, a equipe médica informou que o paciente estava muito agressivo e não aceitou a continuação do tratamento proposto, fugindo da unidade sem receber alta. Uma das funcionárias da UPA chegou a comentar à Polícia que ouviu uma conversa entre Antônio e a esposa na qual planejavam ir para Paragominas.

"Em posse dessa informação, a equipe de Polícia Civil de Ourém entrou em contato com o Delegado plantonista da 13ª Seccional Urbana de Paragominas, o qual prontamente se colocou à disposição para realizar diligências, enviando uma equipe para percorrer as unidades de saúde da cidade. Foi constatado que, na UPA de Paragominas, encontrava-se um rapaz com sinais de espancamento", conta a polícia.

Ao confirmar a identidade do casal na UPA de Paragominas, Antônio e Neuciane receberam voz de prisão. Ambos foram detidos, com apoio da Polícia Militar, e encontram-se na 13ª Seccional Urbana de Paragominas à disposição da Justiça.