Casal é preso por dar calote a dona de comércio com falsos comprovantes de PIX em Belém

Um casal foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (1º/12) pela prática do crime de estelionato contra uma mulher no bairro da Pratinha, em Belém. Segundo as investigações da PC, os investigados compravam produtos alimentícios no comércio em que a vítima é proprietária e enviavam falsos comprovantes de transferências PIX após cada compra. O golpe aplicado pelo casal gerou um prejuízo de mais de R$ 700 para a vítima.

A Seccional Urbana da Marambaia deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão, expedidos pela Vara de Garantias da Régua Metropolitana de Belém, contra a dupla.

No local alvo do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos dois aparelhos celulares, pertencentes aos alvos. Os presos foram encaminhados para a unidade policial, para adoção das medidas legais, e encontram-se à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de um a cinco anos para quem “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”.