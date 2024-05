Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Santarém

Um casal foi preso em flagrante p​elo crime de tráfico de drogas e associação​ para o tráfico, na tarde desta sexta-feira (17), em Santarém, no oeste paraense. Ediselma Pacheco do Reis e Gustavo Kayki Correia Varriento foram localizados em uma residência na rua Bom Jardim, no bairro Santo André.

Segundo informações da Polícia Civil, no momento da abordagem, os suspeitos estavam preparando entorpecentes​ para venda, amarrando-os em petecas que seriam comercializadas pelo valor de R$ 20 reais.

VEJA MAIS

Ainda conforme a Polícia Civil, informou que Ediselma Pacheco já possui passagens pela polícia por tráfico de drogas e estava usando tornozeleira eletrônica no momento da prisão. A residência onde ocorreu a abordagem estava sob monitoramento devido à intensa movimentação de pessoas durante o dia e a noite, característica típica de pontos de venda de drogas, segundo a polícia.

Durante a operação, além do casal, quatro supostos usuários de drogas que estavam na residência foram conduzidos à Unidade Integrada de Polícia (UIP) da Nova República para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil também apreendeu dois televisores e três celulares, itens que possivelmente foram trocados por drogas na "boca de fumo".