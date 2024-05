Suspeitos de integrar facção são presos por tráfico de drogas em Santarém

Dois homens suspeitos de integrarem uma facção criminosa foram presos em flagrante na noite de terça-feira (14/05) em uma ação policial para desmanchar um local de venda de entorpecentes em Santarém, no oeste do Pará. A ação, realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), ainda resultou na autuação de outros três usuários de drogas.

A ação na rua Nações Unidas, no bairro São José Operário, buscava prevenir e reprimir o tráfico de drogas no município. Tudo teve início após denúncias e uma investigação sobre o crime. Conforme as informações policiais, os responsáveis pela comercialização do entorpecente seriam os dois supostos criminosos. No local onde os suspeitos estavam, os agentes ainda apreenderam entorpecentes, uma balança de precisão, quantias em dinheiro, aparelhos celulares, linha, faca e tesoura, materiais característicos da venda de drogas.

Segundo as investigações, os suspeitos costumavam postar nas redes sociais e aplicativos de mensagens imagens em posse de drogas prontas para a comercialização. Diante da comprovação do caso, todos os presos e o material apreendido foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Santarém, prestaram esclarecimentos e seriam postos à disposição da justiça.