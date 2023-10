Casal é assassinado a tiros na calçada de restaurante; vídeo

Um casal, identificados como Lucas Rafael de Andrade e Thayani Rodrigues, foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (29), em Vitória de Santo Antão (PE). As vítimas estavam bebendo na calçada de um restaurante quando foram surpreendidos pelos disparos.

Uma câmera de segurança do próprio estabelecimento, localizado no bairro Bela Vista, registrou o momento do crime. O casal estava acompanhado de uma terceira pessoa em uma das mesas, quando um carro branco se aproxima do local e uma mulher que estava no veículo atira em Lucas e Thayani. Eles caem na calçada logo em seguida.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em busca da autora do duplo homicídio e tentam descobrir qual a motivação do crime, registrado na delegacia de Vitória de Santo Antão.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)