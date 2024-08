Casal de incendiários de ponto de açaí é preso pela Polícia Civil

Um casal suspeito de participar do incêndio criminoso de um ponto de açaí no bairro do Umarizal foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (29/08), em Belém. Câmeras de segurança filmaram a ação do grupo que incendiou nesta madrugada o estabelecimento O Açaí Belém, localizado na avenida Senador Lemos, entre Almirante Wandenkolk e Dom Romualdo Coelho. As imagens foram decisivas para localizar e prender os criminosos.

Na parte superior do imóvel, onde funciona o estabelecimento comercial, reside uma idosa que estava em casa no momento do crime. Felizmente, o Corpo de Bombeiros chegou a tempo para controlar o fogo e impedir que se alastrasse e ninguém se feriu. Equipes da Seccional Urbana do Comércio conseguiram identificar e prender o casal suspeito aproximadamente 12 horas após o atentado.

Os policiais iniciaram diligências, identificando o veículo utilizado pelos autores para se deslocar até o local do crime. O carro Ford K, de cor preta e placa QEP0D43 foi encontrado. Os policiais conseguiram apreender o automóvel e identificar os suspeitos.

O homem identificado como Gustavo Gabriel dos Santos estava próximo de uma universidade no bairro do Telégrafo. A segunda envolvida Brenda Soares do Vale foi presa no bairro do Marco. Os dois foram presos em flagrante pelo crime de incêndio criminoso tipificado no Artigo 250 do Código Penal Brasileiro.

O delegado Arthur Nobre informou que estava muito abalado quando registrou o crime na delegacia. Em depoimento, ambos decidiram ficar em silêncio resguardando o direito de falar somente em juízo. O delegado não detalhou as linhas de investigação, porém descartou envolvimento de facção criminosa.