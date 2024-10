Casa pega fogo no bairro do Barreiro, em Belém

Uma casa que continha materiais recicláveis pegou fogo nesta segunda-feira (7/10), no bairro do Barreiro, em Belém. De acordo com as autoridades, não houve feridos, apenas danos materiais.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Até o momento, a causa do incêndio ainda é desconhecida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e também da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec). Em resposta, o CBMPA informou apenas que o incêndio foi controlado e a Defesa Civil foi acionada. "Três pessoas foram atendidas pelo SAMU. Não houve pedido de perícia".