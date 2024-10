Soldada da PM tem corpo queimado após salvar filhos de incêndio em Itaituba

A soldada da Polícia Militar Ana Carla de Oliveira, de 28 anos, teve o corpo queimado após salvar a filha de três anos e o enteado, de 14, de um incêndio que consumiu a sua residência na madrugada da última quinta-feira (03/10), em Itaituba, região oeste do Pará. Ana Carla teve queimaduras graves no corpo, no rosto e nas vias respiratórias, por isso foi transferida nesta sexta (04) para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Ana Carla é casada com o sargento Beniks, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Itaituba, que estava no trabalho no momento do incêndio. Ele se ficou sabendo da situação após a ligação da esposa, que então já havia resgatado as crianças.

"Ela acordou com o barulho do estouro da janela de vidro. O ar entrou e o fogo se alastrou com a explosão. Ela tentou sair, mas, a maçaneta da porta estava quente e impediu não conseguiu, ela foi extremamente guerreira, pulou a janela para o outro lado do quarto e voltou para retirar as crianças. Ela que salvou os dois. Até agora não sei como ela fez isso", declarou.

As crianças também ficaram feridas no incêndio. A menina filha do casal está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital de Itaituba. O menino, filho do sargento Beniks, também teve queimaduras pelo corpo e está internado, mas não entrou em estado do choque.

"Ela chegou hoje de tarde no Hospital Metropolitano, e está fazendo uma série de exames. A nossa filha continua na UTI e está evoluindo. Já o nosso filho de 14 anos, apesar de ter bastantes queimaduras pelo corpo, não chegou a entrar em estado de choque, ele está conseguindo respirar. Ele está na chamada sala vermelha", explicou Beniks, de 42 anos.

Ana Carla está sendo acompanhada em Belém pela madrinha. Enquanto o marido permanece em Itaituba para dar assistência para as crianças. Ana Carla e Beniks moravam em um chalé, que tinha uma parte de alvenaria e a outra de madeira rústica, no bairro Bom Jardim, em frente ao rio da cidade. A casa foi projetada por Ana Carla para ser a residência da família.

Há duas suspeitas sobre a causa do incêndio que começou por volta das 3h20. O primeiro é a que após retorno da energia elétrica, que havia faltado devido apagão na região, tenha havido algum curto-circuito que iniciou o incêndio. A outra possibilidade é que o foco tenha surgido com uma vela, o que é menos provável. O chalé ficou completamente destruído.

O sargento Beniks disse está recebendo o apoio da Polícia Militar. "Eu tenho um agradecimento muito grande a fazer à PM, porque estão me dando o maior apoio do mundo. Na verdade, estão resolvendo tudo para mim. Eu não tenho condições de cuidar de nada. Os colegas dela da polícia fizeram uma vaquinha para ajudar nas despesas dela e juntar dinheiro para a hora que ela sair do hospital", disse o sargento emocionado. A chave PIX para doações é o CPF de Ana Carla de Oliveira Silva (022.106.862-70).

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que "o agente não estava na residência no momento do incêndio. A esposa dele foi transferida para Belém para receber tratamento especializado em queimaduras e os dois filhos do casal estão estáveis. A instituição está prestando assistência à família por meio do 7° Grupamento/Itaituba".