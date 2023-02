Casa de shows é arrombada em Castanhal; prejuízo chega a R$ 15 mil

Na madrugada da última segunda-feira (7), por volta das 3hrs, criminosos arrombaram uma casa de shows que fica na Praça do Estrela, centro de Castanhal, e levaram vários itens do local. Agentes da Guarda Municipal foram acionados e ao chegar ao estabelecimento constataram que os ladrões já haviam fugido. O prejuízo é avaliado em cerca de R$ 15 mil.

De acordo com os agentes, os ladrões forçaram e arrombaram uma das portas de acesso ao estabelecimento. Na ação, os criminosos furtaram bebidas alcoólicas e diversos equipamentos de som. Devido ao valor dos aparelhos, John Nascimento, filho do proprietário do local, pede que a polícia seja acionada caso alguém encontre o material sendo vendido em grupos nas redes sociais da região.

"O vigilante noturno do bairro acionou a guarda municipal. Não temos informações dos indivíduos, estamos divulgando tentando recuperar os meus equipamentos de trabalho", relata John, que também é DJ na casa de shows.

Segundo John, ainda não há informações de quantas pessoas teriam participado da ação e a casa de shows não possui camêras de segurança. Quem souber de mais detalhes para ajudar no caso deve comunicar a polícia pelo número 190.