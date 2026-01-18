Capa Jornal Amazônia
Polícia

Casa de agente do Detran-PA sofre atentado a tiros, em Ananindeua

Aproximadamente 11 tiros foram feitos contra a residência no Conjunto Uirapuru

O Liberal
fonte

O veículo e a casa de um agente de trânsito do Estado do Pará foi de tiros na madrugada deste domingo (18), em Ananindeua (Reprodução redes sociais)

A casa de um agente do Departamento de Estado de Trânsito do Pará (Detran-PA) foi alvo de um atentado a tiros na madrugada deste domingo (18), no Conjunto Uirapuru, no bairro do Icuí, em Ananindeua. Testemunhas informaram que um motoqueiro parou em frente à casa do agente, por volta das 3h30, e fez 11 disparos de arma de fogo.

Os cartuchos das balas de calibre .40 ficaram espalhadas pela rua. Vizinhos encontraram vários cartuchos espalhados no chão. Após a ação, o suspeito fugiu. O veículo da família foi atingido por uma das balas no vidro traseiro. Não há informações sobre a motivação do atentado. O agente de trânsito estava dormindo com a família no momento do atentado. Felizmente ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará (Sindetran), Rômulo Uchôa, o agente e sua familia estão bem. O servidor público já realizou um boletim de ocorrência sobre o crime.

O caso deve ser investigado para apurar a motivação do crime. Até o momento, não se sabe se o atentado tem relação com a atividade profissional da vítima, ou se deve a atuação de alguma facção criminosa.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) como dano simples contra patrimônio. Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e câmeras de segurança serão analisadas para auxiliar nas investigações e identificação do autor dos disparos".

Também por uma nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA) informou que "acompanha as investigações e está prestando atendimento assistencial ao agente e familiares".

