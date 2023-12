Carros invadem lanchonete após colisão no bairro da Campina

Dois carros foram parar na área externa de uma lanchonete após colidirem na tarde desta terça-feira (5), no bairro da Campina, em Belém. O acidente aconteceu por volta das 16h, na rua Óbidos com a Travessa Monte Alegre.

Testemunhas relataram que ambos os carros trafegavam na mesma via quando uma tentativa de ultrapassagem resultou na colisão que lançou os veículos contra a área aberta da lanchonete, que nesse horário felizmente estava vazia.

Apesar dos danos significativos nos veículos, que ficaram bastante destruídos, ninguém saiu ferido no incidente. Por conta da chuva que caiu sobre a cidade na tarde desta terça, não havia clientes na área externa, apenas as mesas montadas.

A manobra arriscada teve como desfecho um prejuízo material para a proprietária da lanchonete, que perdeu algumas das mesas e cadeiras. Os condutores responsáveis pelo acidente ficaram com leves escoriações e se responsabilizaram por assumir os custos com os prejuízos do estabelecimento, aliviando a situação para o estabelecimento.

Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal de Belém e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estiveram no local para tomar as primeiras providências e o trânsito fluiu normalmente após cerca de meia hora.

Apesar dos transtornos, a lanchonete Esther Lanches informou que o funcionamento ficou inalterado e estará atendendo os clientes normalmente, até as 5h.