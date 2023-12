Acidente envolvendo caminhão a serviço da prefeitura de Recife mata duas pessoas

Na madrugada desta segunda-feira (04), um acidente envolvendo dois veículos, cujo um deles estava a serviço da prefeitura, deixou duas pessoas mortas e uma ferida, no bairro da Madalena, zona oeste de Recife. Em uma batida forte, um caminhão de prestação de serviços esmagou um carro contra uma árvore.

O acidente ocorreu em um cruzamento em duas ruas da região. Os corpos das vítimas ficaram presos entre as ferragens. As identidades ainda não foram reveladas. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos para cortar a lataria do veículo e, por volta das 6h, conseguiu retirar a segunda pessoa.

O motorista do caminhão, que ficou ferido, precisou ser levado a um hospital. De acordo com a prefeitura, ele passa bem. Com o impacto, um poste caiu no local do acidente.

Testemunhas afirmaram que o carro vinha pela rua José Osório em direção à Madalena e o caminhão pela Av. Visconde de Albuquerque. Não se sabe ainda quem seria o responsável pelo acidente.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com