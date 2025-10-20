Capa Jornal Amazônia
Carro é incendiado por populares após atingir casal e criança em Tracuateua

O caso foi registrado na noite de domingo (19)

O Liberal
fonte

Carro é incendiado por populares após atingir casal e criança em Tracuateua. (Foto: Redes Sociais)

Populares incendiaram um carro de passeio que se envolveu em uma colisão com uma motocicleta na BR-308, próximo ao município de Tracuateua, no nordeste paraense. O caso foi registrado na noite de domingo (19/10). De acordo com as informações iniciais, as pessoas teriam ficado revoltadas, pois o condutor do veículo teria fugido após atingir uma moto em que estavam um casal e uma criança. O motorista somente teria sido pego após se envolver em uma segunda colisão, desta vez com um outro automóvel.

Imagens do local do acidente mostram que os ocupantes da motocicleta ficaram gravemente feridos e com fraturas expostas. O motociclista teve parte do braço dilacerado e a companheira dele teve uma lesão grave na região da perna. Não foi informado o estado de saúde da criança, filha do casal. Também não há mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão.

De acordo com o portal A Voz do Xingu, os relatos preliminares são de que o condutor do carro de passeio teria fugido sem prestar socorro. No entanto, mais à frente teria se envolvido em outra colisão, atingindo outro automóvel com cinco ocupantes do município de Igarapé-Açu. No segundo acidente, não houve feridos. Porém, os moradores da área teriam ficado revoltados e incendiado o veículo.

O casal e a criança foram socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros do município de Bragança, que encaminharam as vítimas para hospitais da região. Ainda de acordo com o portal, há suspeitas de que o condutor do carro incendiado teria apresentado sinais de embriaguez. No entanto, somente as autoridades policiais poderão esclarecer os detalhes dos acidentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

Acidente de trânsito
Polícia
