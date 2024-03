Carro de passeio pega fogo e acaba destruído na Alça Viária

Um carro de passeio ficou completamente destruído após pegar fogo, na manhã desta segunda-feira (18), na estrada da Alça Viária. Conforme as informações iniciais, o motorista do veículo conseguiu sair antes das chamas consumirem todo o veículo. Outros condutores que passavam pelo local registraram o carro parado em uma das faixas da pista e as chamas sem controle.

O incêndio teria ocorrido logo nas primeiras horas da manhã. Não há detalhes sobre o que ocorreu para dar início às chamas, mas pelo vídeo é possível ver que próximo ao veículo há alguns galhos de árvores quebrados e jogados na pista. Além disso, a faixa da via onde o carro estava foi interditada pelos próprios condutores, que se organizaram para conseguirem trafegar somente em um dos sentidos. Alguns veículos de passeio e carros de grande porte formaram uma fila para conseguirem passar no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil e aguarda o retorno.