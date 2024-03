Carro de passeio pega fogo próximo ao Parque do Utinga, na grande Belém

Um carro de passeio pegou fogo na manhã desta quinta-feira (29), próximo ao Parque Estadual do Utinga, na Avenida João Paulo II, grande Belém. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido por volta de 6h da manhã, quando o fluxo de veículos na área ainda era fraco. Não houve feridos.

VEJA MAIS

Ainda não há informações iniciais sobre o que teria ocasionado o início das chamas no veículo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro sendo consumido pelo fogo na pista e várias pessoas observando a situação com espanto.

Conforme os relatos no local, o condutor do carro conseguiu sair antes de ser ferido ou ter alguma lesão mais grave devido ao fogo. Ele comentou com populares na via que as chamas teriam iniciado após uma explosão no tanque de combustível do carro, mas não informou as circunstâncias que levaram a suposta explosão. A Polícia Militar esteve na área ajudando a isolar a área e controlar a situação. O fogo somente foi extinto com a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi chamado por populares.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que controlou as chamas. Houve perda total do veículo e a perícia para descobrir a causa do incêndio foi solicitada. O laudo tem previsão de entrega em 30 dias.