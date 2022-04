Carro com policiais militares capota e agentes ficam feridos no Pará

​Três policiais militares ficaram feridos, após se envolverem em um acidente, por volta das 7h30 desta segunda-feira (4), próximo ao quilômetro 18 da rodovia federal BR-010, entre os municípios de São Miguel do Guamá e Santa Maria do Pará, no nordeste paraense.

As vítimas foram identificadas como os cabos R. Oliveira e Jader, além do sargento Andrade. Testemunhas relataram que um dos pneus do carro, modelo HB20 branco, em que os militares estavam teria estourado, provocando o capotamento do veículo, que só parou depois de rodar por alguns metros na pista.

Os PMs foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e levados para a unidade de saúde municipal de Santa Maria.

Com o estado de saúde um pouco mais delicado, o cabo Jader precisou ser transferido para um hospital particular da capital paraense. No momento do acidente, os policiais, lotados na 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM) de São Miguel do Guamá, não estavam no turno de trabalho.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a PM do Pará e aguarda informações atualizadas sobre o caso.