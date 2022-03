Motorista capota ao tentar fazer manobra arriscada para passar por ônibus; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista fazendo uma manobra inusitada e arriscada na estrada. Há um ônibus parado na pista, provavelmente com algum problema mecânico. E, por isso, os carros não podem passar pelo local.

O condutor do veículo, então, para poder seguir viagem, resolve fazer uma manobra perigosa: passar com o carro entre o ônibus e a encosta. Ele consegue concluir a manobra, mas, em seguida, o carro capotou, ficando de lado. Veja as imagens:

Com a ajuda de quem está por perto, algumas pessoas são retiradas do veículo. Aparentemente, ninguém ficou ferido. Não fica claro, no vídeo, em que cidade essas imagens foram registradas.