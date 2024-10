Carro capota no bairro do Jurunas, em Belém, na manhã deste sábado (12/10)

Um acidente de trânsito resultou no capotamento de um carro na manhã deste sábado (12/10), no cruzamento entre a travessa Honório José dos Santos e a Rua dos Mundurucus, no bairro do Jurunas, em Belém. Ainda não há detalhes das circunstâncias do sinistro. Não há relato oficial de feridos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Polícia Militar.