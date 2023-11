Carro capota ao trafegar em alta velocidade no bairro do Marco, em Belém

Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que um carro, que seguia em alta velocidade, capota ao passar por um cruzamento, no bairro do Marco, em Belém. De acordo com as primeiras informações, o caso teria ocorrido por volta de 4h15 da madrugada deste sábado (18). Uma pessoa teria ficado ferida.

Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido na travessa Timbó, entre Visconde de Inhaúma e Duque de Caxias. O carro, de cor vermelha, trafegava em alta velocidade e, ao passar pelo canal da Visconde, capota. Tudo teria ocorrido devido a ponte construída sobre o canal ser alguns centímetros mais alta que o nível da via, sendo preciso diminuir a velocidade para trafegar. Pelas imagens é possível ver que o carro ainda fica suspenso alguns segundos antes de cair com a parte frontal na pista e capotar. O veículo é arrastado por alguns metros, antes de parar completamente.

Pessoas que ouviram o barulho do impacto saíram de suas casas para ver a situação. Há relatos de que um homem, com supostos sinais de embriaguez, estaria dirigindo o veículo. Ele teria sido encaminhado para uma unidade hospitalar e não teve o estado de saúde divulgado.

A Redação Integrada de OLiberal solicitou mais informações para a Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros.