Carro cai em canal durante ‘aula’ de direção, em Castanhal

Um veículo caiu no canal Vasco da Gama, localizado na 3ª rua, no bairro Jaderlândia, em Castanhal, Região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (8) e, segundo as informações iniciais, no momento do acidente um homem ensinava a esposa a dirigir. Na manhã desta sexta-feira (9), o veículo foi retirado do local.

VEJA MAIS

Segundo o portal Correio do Norte, o proprietário do veículo modelo Honda Civic informou que a via estava com pouca iluminação e, ao falar para a esposa frear, a condutora teria pisado no pedal do acelerador. O carro bateu na mureta do canal e caiu com as rodas viradas para cima.

O homem ainda informou que a condutora e ele sofreram algumas escoriações, mas que estão bem. Além disso, contou que o veículo, que tinha sido adquirido somente há dois meses, teve perda total.

Antes de uma equipe da subprefeitura do Jaderlândia realizar a retirada do carro do canal, muitas pessoas se surpreenderam ao ver a condição do veículo na manhã desta sexta. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os curiosos filmando o veículo.

O 5º BPM de Castanhal informou que nenhuma viatura foi acionada para atender o caso.