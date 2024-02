Motociclista morre ao colidir com maquinário em Marabá

Defrerson Alves Feitosa, conhecido como “Pitbull”, morreu na madrugada desta quinta-feira (8), em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma patrola estacionada próximo de sua residência. Segundo a família da vítima, a máquina pertence à prefeitura e não havia sinalização indicando que elas estavam no local, o que pode ter causado o acidente fatal.

O serviço de emergência foi acionado, mas, quando a ambulância chegou, o jovem já estava morto. Equipes da Polícia Científica do Pará an​alisaram e removeram o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

Um parente de Defrerson que não quis se identificar contou à reportagem do Correio de Carajás que ouviu um estrondo. Ao sair para verificar de onde vinha no barulho, soube pelo vizinho que se tratava de um acidente cuja vítima havia colidido com a patrola. O jovem foi encontrado caído, com parte da moto sobre o corpo.

A reportagem de O Liberal pediu um posicionamento à Prefeitura de Marabá e aguarda retorno.