Carreta tomba na BR-316 e causa congestionamento no trânsito

Uma carreta tombou na madrugada desta quinta-feira (22), no KM 9, na BR-316, na saída da Alça Viária, Região Metropolitana de Belém. Conforme as informações iniciais, o trecho onde tudo ocorreu fica sentido Marituba - Benevides e um congestionamento foi registrado no local.

VEJA MAIS

De acordo com os relatos preliminares, o acidente foi registrado por volta de 3h da manhã. Ainda não há informações exatas sobre o que teria motivado o sinistro no local, no entanto, populares relataram que o condutor do veículo de grade porte teria perdido o controle ao fazer a curva para entrar na BR-316. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

Logo nas primeiras horas da manhã o trânsito na área ficou lento e um engarrafamento foi registrado. A cena da carreta tombada na pista ainda assustou quem trafegava pela BR. Vários registros sobre o caso foram feitos e compartilhados nas redes sociais.

Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informou que equipes de fiscalização estão no local orientando o trânsito. Uma das faixas da BR-316, próximo ao km 09, foi isolada por segurança.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações e solicitou outros detalhes para o Corpo de Bombeiros, Detran, Polícia Militar e Civil.