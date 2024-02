Carreta tomba na BR-316 e deixa trânsito interditado entre Santa Maria do Pará e Castanhal

Uma carreta tombou na rodovia BR-316, na altura do quilômetro 98, entre os municípios de Santa Maria e Castanhal, no nordeste do Pará, nesta sexta-feira (9). Testemunhas relataram que um carro teria fechado o veículo de carga. Para escapar do impacto, a carreta tentou desviar e caiu na via, ocasionando o sinistro de trânsito. Ninguém morreu.

O trecho está totalmente bloqueado nos dois sentidos da via, por conta de a carreta ter bloqueado o fluxo de veículos. Um vídeo encaminhado à redação integrada de O Liberal mostra diversas pessoas na estrada perto do automóvel, além de outras imagens da pista interditada.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local, atendendo a ocorrência. A reportagem procurou a Polícia Civil para dar mais detalhes do caso. O Grupo Liberal aguarda retorno.