Caminhão com carga de verduras tomba e é saqueado pela população em Santa Maria do Pará

Uma carreta com uma carga de verduras tombou por volta das 6h desta segunda-feira (18), na rodovia BR-316, à altura do km 106, em Santa Maria do Pará, município do nordeste paraense. O carro ficou atravessado na via, mas a liberação do trecho foi feita por volta das 11h30. O condutor que dirigia o veículo sofreu lesões leves. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Momentos após o sinistro, moradores da área começaram a saquear as verduras que ficaram espalhadas pelo chão. Um grande tumulto se formou no local enquanto as pessoas tentavam salvar os alimentos. A aglomeração gerou empurra-empurra entre os que estavam no local. Enquanto muitas pessoas colocavam as verduras em sacolas, outras usavam a camisa que estavam vestidos para guardar o que conseguia pegar.

Até o momento, a PRF não sabe informar o que motivou o acidente. Demais feridos não foram identificados e não há informações sobre outros possíveis envolvidos no sinistro. Ainda segundo o órgão, a definição da causa do acidente somente após a conclusão do laudo pericial feito pela equipe responsável pelo atendimento. O estado de saúde da condutor não foi informado pela PRF até o fechamento desta edição.