BR-316: carga de caminhão tomba no sentido Marituba-Belém

Na manhã desta terça-feira (28), por volta das 11h30, a carga de um caminhão carregado de material de papelão tombou na BR-316, próximo ao cruzamento com Avenida Manoel Barata, no bairro Uriboca em Marituba, no sentido Belém. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (CIOp), o motorista não se feriu.

O produto ficou derrubado na pista do BRT Metropolitano e acabou ocasionando congestionamento no trânsito do perímetro. Até às 14h30, o trânsito segue lento na pista.

"Caminhão carregado com papelões acabou tombando nesta rdovia. O fato ocasionou a obstrução completa da via neste perímetro, e já há com um engarrafamento de aproximadamente 5 km", diz o comandante do Ciop.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a carga tombou após o caminhão apresentar falha mecânica. Segundo, ainda, o órgão atua para organizar o fluxo de veículos até a liberação total da pista.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o produto são várias caixas de papelão amarradas e ficaram derrubadas na pista do BRT, que está em obras, e que o caminhão ficou parado em uma das faixas da BR.