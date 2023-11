Acidente entre carros e caminhão causa congestionamento quilométrico na BR-316

Um acidente envolvendo dois carros pequenos e um caminhão causou caos no tráfego da BR-316 na noite desta segunda-feira (27), especificamente no trecho próximo à entrada do distrito de Mosqueiro, região metropolitana de Belém. Embora não haja confirmação de vítimas fatais, a Polícia Rodoviária Federal pontuou a presença de feridos no local. Um grande engarrafamento se formou na rodovia no sentido Benevides-Santa Izabel.

O incidente ocorreu em um ponto conhecido pela comunidade local como perigoso. Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente. No entanto, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os veículos de menor porte bastante danificados.

Equipes do Detran estão no local, juntamente com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para prestar assistência e realizar os procedimentos necessários. O acidente, que ocorreu por volta das 19h, resultou em quilômetros de congestionamento, afetando significativamente o fluxo de veículos na região. A PRF e o Detran informaram que estão trabalhando para organizar o trânsito e oferecer suporte aos envolvidos.

Equipes de resgate estão atuando no local para prestar socorro aos feridos, informou a PRF. As autoridades presentes no local pedem paciência aos condutores que enfrentam o trânsito lento e congestionado.

A entrada do distrito de Mosqueiro é reconhecida como um ponto crítico e acidentes nessa região são motivo de preocupação constante. A PRF e o Detran continuam trabalhando no local para realizar os procedimentos necessários, esclarecer as circunstâncias do acidente e restabelecer a normalidade no trânsito.