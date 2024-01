Caminhão tomba na Tv. Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, em Belém

Um caminhão que fazia o transporte de uma carga de alimentos tombou na tarde desta terça-feira (16), na travessa Enéas Pinheiro, esquina com a Avenida João Paulo II, no Bairro do Marco, em Belém. Desde as primeiras horas do dia o veículo já apresentava risco de tombar, após ter o eixo quebrado quando o motorista realizava uma curva. Por volta de 13h, quando o material era retirado do veículo, o caminhão acabou virando na pista.

Segundo testemunhas, tudo teria iniciado por volta de 7 horas da manhã, quando o caminhão ficou parcialmente tombado. O proprietário do veículo acionou um guincho para fazer a retirada da carga, tentando evitar que o caminhão acabasse danificado. No entanto, o guincho teria colocado a carga novamente no veículo, mas o peso não ficou distribuído de maneira igual, o que ocasionou o tombamento completo do caminhão.

Após o veículo tombar, outro caminhão foi chamado para fazer a transferência da carga de alimentos. Segundo o condutor, o veículo estaria indo para um porto, quando tudo ocorreu durante a manhã. De lá, a carga seguiria para o estado do Amapá. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A carga seguirá para o destino final no outro caminhão.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que agentes da Semob estiveram no local e conseguiram retirar o veículo da faixa de rolamento da avenida João Paulo II, encostando-o na área de estacionamento na travessa Enéas Pinheiro, liberando o cruzamento para o trânsito, por volta de 8h40.